“كورونا” يسرق الملايين من خزائن الدوريات الكُبرى

ستكبد التوقفات التي أصدرتها الاتحادات الرياضية في أوروبا خسائر مالية بالجملة للأندية والمسابقات الرياضية بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا الذي قطع أوصال كرة القدم إلى حين.

وستخسر رابطة وأندية الليغا مجتمعة في حال توقف النشاط رسميا وتم إلغاء الموسم، ما يفوق 600 مليون يورو من تذاكر حضور الجمهور، والنصيب الأكبر من عائدات النقل التلفزيوني أما في حال تقرر خوض المباريات من جديد فالخسائر ستصل إلى 117 مليون يورو .

وضربت عاصفة كورونا الاقتصاد الأقوى كرويا في أوروبا، فالبريمرليغ سيتأثر بشدة، حيث انخفضت قيمة مانشستر يونايتد النادي الإنجليزي الأغنى في البورصة العالمية إلى نصف مليار جنيه إسترليني منذ أزمة كورونا العالمية.

أما ملاعب إيطاليا فالخسائر ستضرب أوصال الأندية الكبرى قبل المتوسطة والصغيرة ، فالمتصدر وبطل النسخ الأخيرة يوفنتوس سيخسر قرابة 12 مليون يورو في 3 مباريات يخوضها في أليانز ستاديوم بدون جمهور حتى نهاية مارس، وفي حال توقف المنافسات ستتكبد أندية إيطاليا مجتمعة مبالغ طائلة تفوق الـ400 مليون يورو ما يعني أزمة جديدة ستعود للكرة الإيطالية في حال التعافي منها قريبا، بينما ستتكبد أندية الدوري الفرنسي خسائر تصل إلى 20 مليون يورو خلال الأسبوع الواحد من مباريات الليغ آ .

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