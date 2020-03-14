الكاف يعلن تأجيل مسابقاته بسبب كورونا

القاهرة-العنوان

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2021 إلى وقت سيحدد لاحقا جراء تفشي فيروس كورونا في العالم.

ومن ضمن المباريات التي أجلها الكاف في الجولة الثالثة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم والذي كان من المفترض أن يستضيف فيها منتخب غينيا الاستوائية في 28 مارس الجاري على ملعب رادس.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي تأجيل مباريات التصفيات فقط بل طال أيضا التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم للسيدات تحت عشرين عاما وتصفيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات.