رابطة الكالتشيو ترفض مقترح إنهاء الموسم

رفضت رابطة أندية الدوري الإيطالي اقتراح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إنهاء الموسم الحالي بإقامة مباريات التصفيات لتحديد بطل النسخة الحالية والأندية التي ستهبط عقب توقف الدوري.

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت أن الاجتماع الذي عقد لمناقشة حل مشكلة إنهاء الموسم الحالي شهد رفض أندية الدوري الإيطالي مقترح إقامة مباريات التصفيات، وأضافت لاغازيتا أن المقترح المقبل هو لعب المباريات المتبقية من الموسم خلال يونيو المقبل حيث من المتوقع إقامة أسبوع كل ثلاثة أيام .

ولم توافق رابطة الدوري على المقترح إلا في حال تأجيل بطولة اليورو التي من المفترض أن تلعب في الثاني عشر من يونيو المقبل في عدد من المدن الأوروبية .

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