سامبدوريا يؤكد إصابة 4 لاعبين جدد بكورونا

أعلن سامبدوريا عن إصابة أربعة لاعبين إلى جانب طبيب الفريق بفيروس كورونا عقب إصابة المهاجم مانولو غابياديني ليصل عدد المصابين في فريق مدينة جنوى إلى ستة مصابين.

وأكد سامبدوريا في بيانه أن كلا من عمر كولي وأنطونيو لاجومينا وألبين إيكدال ومورتن ثورسبي بالإضافة إلى طبيب الفريق أصيبوا، وجاءت إصابة اللاعبين عقب خضوع المهاجم مانولو غابياديني للفحوصات التي كانت إيجابية ليتم عزله تحسبا لانتشار الفيروس بين المقربين من اللاعب .

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي تأجيل مباريات الدوري إلى الثالث من أبريل المقبل بعد تفشي فيروس كورونا في أرجاء إيطاليا.

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