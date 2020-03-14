كورونا يعلق النشاط الكروي في إنكلترا

علق الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم جميع المنافسات في إنكلترا، وقرر عدم خوض أي مباراة في جميع الدرجات حتى الثالث من أبريل المقبل.

وصدق المسؤولون عن رابطة الأندية الإنكليزية بدورياتها الأربع على القرار عقب إصابة مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا ولاعب تشيلسي الواعد كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا إلى جانب تواجد ثلاثة لاعبين من ليستر سيتي في العزل الذاتي وتعليق نشاط أندية إيفرتون وواتفورد وليفربول بشكل رسمي .

وأكد ممثلو الرابطة بأن الموعد المحدد للعودة يعد مؤقتا وفي حال تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر سيعقد العديد من الاجتماعات للنظر في وضع الموسم الكروي في البريمرليغ والتشامبيونتشيب ودوري الدرجة الثانية.

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