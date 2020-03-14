ختام بطولة 3×3 لكرة السلة في بنغازي

بطولة 3 ×3 لكرة السلة هي بطولة خاصة بالرميات الثلاثية كانت النسخة الثانية منها قد انطلقت يوم الخميس في بنغازي بعد اعتمادها دوليا والتي احتضنها الملعب المكشوف لأكاديمية النجم الأزرق بمنتجع أصايل السياحي في منطقة الهواري.

عدد كبير من الرياضيين الذين مثلوا مختلف أندية بنغازي بالإضافة لنادي المروج من مدينة المرج شاركوا في منافسات هذه البطولة التي أشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة السلة بنغازي وبرعاية من الاتحاد العام للعبة.

بعد التنافس الذي امتد ليومي الخميس والجمعة بين ستة عشر فريقا انتهت البطولة بتتويج فريق “إن” باللقب والذي مثله اللاعبون المؤتمن بالله طارق ويوسف التركي ومحمد الأوجلي واللاعب طه الجهاني الذي فاز بمسابقة الرمية الثلاثية.

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