الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه يُعلق كافة أنشطته لمدة أسبوعين

بنغازي 14 مارس 2020 (وال)- أعلن رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه السبت، تعليق كافة الأنشطة لمدة أسبوعين بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد السيد جمال الرعيض أن أبناء لعبة الكاراتيه في ليبيا عامة، يضعون أنفسهم تحت إمرة الدولة الليبية لأي عمل تطوعي فيه مصلحة عامة، إلى جانب المشاركة في حملات التوعية، وتوزيع المنشورات، وجمع التبرعات، ومساعدة المركز الوطني لمكافحة الأمراض والأطقم الطبية بالدولة الليبية، والقيام بأي عمل يقلل فرص فيروس “كورونا المستجد ” من النيل من أبناء الوطن. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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