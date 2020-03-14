كإجراء وقائي اتحادات وأندية رياضية توقف أنشطتها ومسابقاتها

أخبار ليبيا 24 – خاص

بسبب المخاوف من انتشار فايروس كورونا وللوقاية منه اتخذت أغلب الجهات في ليبيا إجراءات وقائية وعلى نفس المنوال قررت عدد من الاتحادات والأندية الرياضية في مختلف مدن ليبيا بإيقاف انشطتها وذلك للوقاية من انتشار الفيروس الذي ضرب عدد من الدول في العالم .

نادي الأخضر في مدينة البيضاء كان سباق في اتخاذ قرار بوقف انشطته ونشر بيان أكد فيه “أن هذه القرار جاء تمشياً مع السياسات العامة للدولة وذلك باتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المتفشي في العالم وعليه قرر ايقاف التدريبات والتجمعات الرياضية بالنادي لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من 14 من مارس” .

وعلى ذات المنوال، أعلنت أندية الأهلي بنغازي، والهلال، ودارنس، والتحدي إيقاف أنشطتها، وذلك تماشياً مع قرار إيقاف التجمعات البشرية والأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم وكإجراء وقائي واحترازي لسلامة الجميع خاصة بعد تعليق الدراسة من قبل الحكومة الليبية .

من جهته، أصدر الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي قرار تأجيل كافة أنشطته .

وأشار الاتحاد الفرعي في بيان له أن الإيقاف سيكون لفترة اسبوعين .

ويشرف الاتحاد الفرعي بنغازي على تنظيم عدة مسابقات ابرزها منافسات فئات البراعم والآمال والأواسط .

كما أعلنت عدد من الاتحادات إيقاف أنشطتها حيث قرر الاتحاد الليبي للكاراتية تعليق كافة نشاطاته لمدة أسبوعين مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت حفاظا على سلامة الجميع .

من جهته، أعلن الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بنغازي تأجيل مسابقة الفئات السنية للكرة الطائرة الي حين إشعار آخر كإجراء احترازي وحافظا علي سلامة الرياضيين، موضحاً ان القرار جاء بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، وعلى قرار وزير التعليم رقم (93) لسنة 2020م بشأن ايقاف الدراسة مؤقتا، وبناء علي رسالة مدير مكتب الرياضة بنغازي بشأن تأجيل المسابقات والمهرجانات .

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