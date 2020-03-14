نادي التحدي مرزق ينظم محاضرة توعيه عن كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص
نظمت إدارة نادي التحدي حج حجيل بمدينة مرزق محاضرة توعية “حول فيروس كورونا المستجد” .
وشهدت المحاضرة حضور كبير من أهل ومحبي وعشاق النادي بالمنطقة، وجاءت المحاضرة في إطار اهتمام النادي بالجانب الثقافي والتوعوي وضمن خطته للعام 2020م .
واحتوت محاور المحاضرة التعريف بفيروس الكورونا وطرق انتشاره ومدى انتشار الفيروس حالياً، وكيفية الوقاية منه وكيفية انتقال الفيروس بين الأشخاص .
ورافق المحاضرة عرض فيديو كرتوني ووثائقي يوضح التعريف بالفيروس وكيفية انتشاره وطرق الوقاية من الإصابة به .
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