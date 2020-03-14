اخبار الرياضة

نادي التحدي مرزق ينظم محاضرة توعيه عن كورونا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت إدارة نادي التحدي حج حجيل بمدينة مرزق محاضرة توعية “حول فيروس كورونا المستجد” .

وشهدت المحاضرة حضور كبير من أهل ومحبي وعشاق النادي بالمنطقة، وجاءت المحاضرة في إطار اهتمام النادي بالجانب الثقافي والتوعوي وضمن خطته للعام 2020م .

واحتوت محاور المحاضرة التعريف بفيروس الكورونا وطرق انتشاره ومدى انتشار الفيروس حالياً، وكيفية الوقاية منه وكيفية انتقال الفيروس بين الأشخاص .

ورافق المحاضرة عرض فيديو كرتوني ووثائقي يوضح التعريف بالفيروس وكيفية انتشاره وطرق الوقاية من الإصابة به .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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