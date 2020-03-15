الجريء يفوز بـ”ولاية جديدة” للاتحاد التونسي لكرة القدم

فاز وديع الجريء برئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم لولاية جديدة تنطلق في العام الجاري حتى أربع سنوات قادمة في الانتخابات التي أجريت السبت في العاصمة التونسية .

وحصلت قائمة وديع الجريء والتي تعد الوحيدة الحاضرة في الانتخابات على أعلى نسبة وهي مئة في المئة من التصويت، وبهذا سيكون الجريء رئيسا للجامعة التونسية لكرة القدم حتى عام ألفين وأربعة وعشرين .

وشهدت الجلسة العامة للانتخابات غياب ممثلي النجم الساحلي بالإضافة إلى عدم حضور رئيس الترجي وسط وجود رياض بالنور الذي منع من الانتخابات لأن العملية انحصرت بالرئيس أو نائب الرئيس وتنافست قائمة الجريء مع قائمتين أخريين وتم استبعادهما لعدم موافاة شروط الترشح .

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