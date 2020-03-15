“يويفا” يدرس تأجيل اليورو حتى ديسمبر

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل منافسات بطولة أمم أوروبا 2020 والمقرر إقامتها في اثنتي عشرة مدينة مختلفة وذلك من أجل السماح بإكمال الدوريات المختلفة المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا .

ووفقا لصحيفة تيليغراف البريطانية فإن اليويفا يفكر في تأجيل اليورو من شهر يونيو القادم حتى ديسمبر القادم كموعد مبدئي من أجل إفساح المجال أمام استكمال روزنامة البطولات الأوروبية، وأضافت الصحيفة أن هذا المقترح ستتم دراسته خلال الاجتماع الذي سيعقد الثلاثاء المقبل لحسم مصير البطولات الأوروبية بما فيها اليورو .

ومن المفترض أن ينطلق اليورو في الثاني عشر من يونيو إلى الثاني عشر من يوليو المقبل فيما أعلنت غالبية الدوريات الأوروبية تجميد النشاط الكروي بشكل مؤقت.

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