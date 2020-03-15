كورونا يستهدف لاعب جديد في سامبدوريا

أعلن لاعب سامبدوريا فابيو ديبولي إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد الفحوصات الإيجابية التي أجريت له خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي عدد المصابين داخل النادي إلى سبع حالات .

وجاء تأكيد إصابة اللاعب عقب العديد من الحالات الإيجابية داخل النادي فبعد إصابة أربعة لاعبين وطبيب الفريق يوم أمس نشرت صحيفة فوتبول إيطاليا خبرا عن إصابة بارتوش بيريشينسكي لاعب وسط الفريق بالفيروس إلا أن النادي لم يعلن ذلك .

وفي ذات السياق أكد سامبدوريا بأنه لن يقدم أية تحديثات جديدة بشأن كورونا بعدما تعرض لعدد من الإصابات بالفيروس لتجنب المزيد من القلق داخل النادي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية