اخبار الرياضة

كورونا يستهدف لاعب جديد في سامبدوريا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن لاعب سامبدوريا فابيو ديبولي إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد الفحوصات الإيجابية التي أجريت له خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي عدد المصابين داخل النادي إلى سبع حالات .

وجاء تأكيد إصابة اللاعب عقب العديد من الحالات الإيجابية داخل النادي فبعد إصابة أربعة لاعبين وطبيب الفريق يوم أمس نشرت صحيفة فوتبول إيطاليا خبرا عن إصابة بارتوش بيريشينسكي لاعب وسط الفريق بالفيروس إلا أن النادي لم يعلن ذلك .

وفي ذات السياق أكد سامبدوريا بأنه لن يقدم أية تحديثات جديدة بشأن كورونا بعدما تعرض لعدد من الإصابات بالفيروس لتجنب المزيد من القلق داخل النادي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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