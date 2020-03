نادي برشلونة ينافس مانشستر سيتي على مدافع إنتر ميلان

يريد برشلونة التفاوض مع إنتر ميلان على ضم باستوني [وكالة القدس]

قالت تقارير صحفية، إن نادي برشلونة الإسباني دخل في منافسة مع مانشستر سيتي الإنجليزي على صفقة دفاعية شابة.

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إلى أن أليساندرو باستوني، مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي، أصبح من اللاعبين المطلوبين بشدة لدى برشلونة ومانشستر سيتي، في ظل احتياج الناديين لتدعيم خطوطهما الدفاعية قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أبدى إعجابه الشديد بإمكانات باستوني، 20 عاما، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال المباريات التي شارك فيها برفقة إنتر ميلان هذا الموسم.

وتابعت: ”يريد برشلونة التفاوض مع إنتر ميلان على ضم باستوني، وبالتالي فإن اللاعب الإيطالي الشاب سيكون الصفقة الثانية التي يريدها البارسا من النيراتزوري في الموسم الجديد، بعد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي يريده البلوغرانا كي يكون بديلا للأورغوياني لويس سواريز“.

وأوضحت: ”لا يريد إنتر ميلان التفريط في باستوني خلال الموسم المقبل، خاصة أنه من الجواهر الشابة في صفوف الفريق، وبدأ المدرب أنطونيو كونتي يعتمد عليه، ويرفض التفريط فيه، إلا أن إدارة الإنتر يمكن أن تطلب مبلغا كبيرا حال إصرار برشلونة ومانشستر سيتي في التعاقد مع اللاعب الشاب“.

ورغم أنه لم يتجاوز العشرين عاما، ويلعب في مركز قلب الدفاع، فإن سعر باستوني وصل حاليا إلى 35 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وشارك باستوني هذا الموسم في 17 مباراة برفقة إنتر ميلان وأحرز هدفا واحدا.

فيما ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن النادي الكتالوني استغل فترة توقف المسابقات، للبحث عن 4 صفقات جديدة.

وأشارت إلى أن رئيس النادي، بارتوميو، عقد اجتماعا مع الإدارة الرياضية بالنادي، إريك أبيدال ورامون بلانيز، عقب حسم صفقة مارتن برايثوايت، وتم تحديد أهداف النادي في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن برشلونة يسعى لضم قلب دفاع ولاعب وسط وجناح ومهاجم، وقد يتم حسم بعض الصفقات خلال شهر مارس/آذار الجاري.

وأوضحت ”سبورت“ أن قلب الدفاع يجب أن يكون أعسر، وقد يتطلب الأمر الاستغناء عن صامويل أومتيتي أو كليمنت لينغليت.

