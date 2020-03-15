“فوضى كورونا” تجتاح الكرة الإنجليزية

تأجيل مباريات البريمرليغ حتى الرابع من أبريل المقبل سيطر على أغلب التقارير الصحفية الإنكليزية عقب اجتماع رابطة الأندية وكل المسؤولين عن كرة القدم وهو الأمر الذي سيكلف البريمرليغ خسائر مالية فادحة.

وفي حال عدم استكمال الموسم الكروي قد تكلف الأندية خسائر بالمليارات من عوائد النقل التلفزيوني حيث من المتوقع أن يخسر الدوري الإنكليزي وحده حوالي سبعمائة وخمسين مليون باوند، إضافة إلى خسائر عوائد حضور الجمهور داخل الملاعب.

وأبرزت الصحف أن الفوضى عمت الكرة الإنكليزية حيث أشارت ديلي ستار بعنوان “انتهت اللعبة” ومعها صورة لجريج كلارك رئيس الاتحاد الإنكليزي وعنوان يؤكد المخاوف المتصاعدة بشأن إمكانية استكمال موسم الدوري.

وجاء غلاف ديلي إكسبريس كاشفا “معركة إنقاذ الموسم”، التأجيل في البداية لمدة ثلاثة أسابيع والفوضى عمت الكرة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

أما صحيفة التايمز ووفقا لتقريرها فأكدت أن كلارك يشعر بالقلق الآن من أن يكون قادرا على الوصول إلى نتيجة يمكن أن تضع ليفربول في منصة التتويج لأول مرة منذ ثلاثين عاما بعد الفارق الكبير بينه وبين منافسيه والذي وصل إلى خمس وعشرين نقطة واستحقاقه إحراز البريمرليغ.

وبدأت هذه الأثار تلقي بظلالها على التأجيل المبدئي للبريمرليغ وكل المحافل الكروية الإنكليزية، آثار ستتضح في بداية أبريل المقبل وفي حال استمرار تفاقم الإصابات بفيروس كورونا فإن مسؤولي الكرة الإنكليزية سيكونون مضطرين لتحمل الخسائر والتي قد تصل إلى إلغاء الموسم وكأنه لم يكن.

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