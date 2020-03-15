تكريم أولياء أمور ناشئي مدرسة صقور العلالقة

أكثر من مئة وخمسين ناشئا كانوا شركاء حقيقيين في مسيرة النجاح والتميز لمدرسة ناشئي صقور العلالقة في صبراتة التي تأسست عام 2013، فصالوا وجالوا وأحضروا البطولات الداخلية في مدينة صرمان والخارجية في دولة تونس، فكان لا بد من تكريم بعض الأشخاص أصحاب الفضل في هذا النجاح ألا وهم أولياء أمورهم.

وأقيم في صالة بيوت الشباب صبراتة وبحضور رئيس نادي صقور العلالقة ومدير مدرسة الناشئين ورئيس نقابة الإعلاميين الرياضيين في المنطقة الغربية، حفل التكريم لعدد من الشخصيات الرياضية وأولياء الأمور والذين وجدوا التشجيع من أبنائهم الحاضرين في الصالة.

ومنح أولياء أمور اللاعبين الثقة للمدرسة فكرمتهم إدارتها وعبرت عن شكرها لهم بمنحهم شهادات تقديرية عرفانا بالمجهودات المبذولة من قبلهم في تشجيع أبنائهم ومتابعتهم ودعمهم من أجل مواصلة المشوار الرياضي وأن يكون لهم حضور ومستقبل كروي مشرق.

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