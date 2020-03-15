اخبار الرياضة

تكريم أولياء أمور ناشئي مدرسة صقور العلالقة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكثر من مئة وخمسين ناشئا كانوا شركاء حقيقيين في مسيرة النجاح والتميز لمدرسة ناشئي صقور العلالقة في صبراتة التي تأسست عام 2013، فصالوا وجالوا وأحضروا البطولات الداخلية في مدينة صرمان والخارجية في دولة تونس، فكان لا بد من تكريم بعض الأشخاص أصحاب الفضل في هذا النجاح ألا وهم أولياء أمورهم.

وأقيم في صالة بيوت الشباب صبراتة وبحضور رئيس نادي صقور العلالقة ومدير مدرسة الناشئين ورئيس نقابة الإعلاميين الرياضيين في المنطقة الغربية، حفل التكريم لعدد من الشخصيات الرياضية وأولياء الأمور والذين وجدوا التشجيع من أبنائهم الحاضرين في الصالة.

ومنح أولياء أمور اللاعبين الثقة للمدرسة فكرمتهم إدارتها وعبرت عن شكرها لهم بمنحهم شهادات تقديرية عرفانا بالمجهودات المبذولة من قبلهم في تشجيع أبنائهم ومتابعتهم ودعمهم من أجل مواصلة المشوار الرياضي وأن يكون لهم حضور ومستقبل كروي مشرق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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