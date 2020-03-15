نادي المجاهد قمينس يجري مباراة ودية لقدامى الرياضيين

قمينس 14 مارس 2020 (وال) – جرت مساء أمس السبت على أرضية نادي المجاهد بقمينس مباراة خماسية لقدامى رياضيي نادي المجاهد ونخبة من قدامى رياضيي أندية مدينة بنغازي .

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية، قال رئيس نادي المجاهد خالد الفارسي إن نادي المجاهد ينظم باستمرار مباريات لقدامى لاعبيه مع أندية محلية، وأن هذه المباراة على وجه الخصوص أجريت مع قدامى لاعبي أندية مدينة بنغازي ومنها نادي الهلال ونادي الأهلي وغيرها من الأندية .

وأكد أحد قدامى رياضيي نادي المجاهد “نبيل الشهوبي” أن هذه المباراة تأتي في إطار دعم التواصل الاجتماعي بين قدامى الرياضيين.

وحول مباراة اليوم، وأضاف أن على رأس اللاعبين في مباراة اليوم من نادي المجاهد اللاعب يونس ادريس وجبر صالح، وحمزة بوشليف، وفي حراسة المرمى بوسيف القداري، وخالد بوزيد والذين وصفهم بأصحاب الصولات والجولات في تاريخ نادي المجاهد وقام بتحكيم المباراة .

وقال الشهوبي إن من ضمن لاعبي الفريق الضيف والذي يتكون من اندية مدينة بنغازي كنادي التحدي والهلال والأهلي اللاعب إبراهيم بوشعالة، وسالم ماضي، ومفتاح الشريف، وجمعة المغربي. (وال – قمينس) ع م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال