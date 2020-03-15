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الهوني يقود الترجي لربع نهائي كأس تونس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد لاعبنا الدولي حمدو الهوني فريقه الترجي الرياضي للفوز على مستقبل المرسى ضمن منافسات الدور الـ16 من كأس تونس.

حيث شارك الهوني في المباراة منذ البداية وكان قريبا من افتتاح النتيجة منذ الدقيقة الثانية لكن العارضة حرمته من هدف مؤكد لتتواصل هجمات الترجي ويتوغل الهوني في إحداها من الجهة اليسرى ويسدد الكرة لترتطم بيد مدافع مستقبل المرسى ليعلن الحكم ركلة جزاء لمصلحة اللاسبيرونس تقدم لها عبدالرؤوف بلغيث معلنا عن الهدف الأول للترجي.

وفي الشوط الثاني يكرر الهوني توغلاته ويمرر كرة دقيقة لبلغيث ليمضي على الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة وليتأهل بالتالي الترجي إلى ربع نهائي كأس تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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