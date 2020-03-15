كورونا يتوغل في نادي ألافيس الإسباني

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس إصابة عضوين في الجهاز الفني للفريق بفيروس كورونا بعدما أكدت الفحوصات الأخيرة إيجابية الاختبارات التي خضع لها العديد من أعضاء النادي.

وذكر النادي الإسباني أن جميع الموظفين سيخضعون للاختبارات وسيتم تعليق التدريبات لأجل غير مسمى وسيقرر بعدها ما إذا كان سيتم استئناف النشاط أم لا بعد معرفة النتائج كاملة.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أجّل مباريات الليغا لأسبوعين بعد انتشار كورونا في البلاد، كما أعلن اليويفا تأجيل مباراة برشلونة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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