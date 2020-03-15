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كورونا يتوغل في نادي ألافيس الإسباني

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس إصابة عضوين في الجهاز الفني للفريق بفيروس كورونا بعدما أكدت الفحوصات الأخيرة إيجابية الاختبارات التي خضع لها العديد من أعضاء النادي.

وذكر النادي الإسباني أن جميع الموظفين سيخضعون للاختبارات وسيتم تعليق التدريبات لأجل غير مسمى وسيقرر بعدها ما إذا كان سيتم استئناف النشاط أم لا بعد معرفة النتائج كاملة.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أجّل مباريات الليغا لأسبوعين بعد انتشار كورونا في البلاد، كما أعلن اليويفا تأجيل مباراة برشلونة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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