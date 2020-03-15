مبادرة إنسانية من رونالدو للحد من كورونا

يواصل نجوم ومؤسسات الرياضة تقديم مبادراتهم الإنسانية للحد من انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا.

وقالت تقارير صحفية إن نجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو وضع الفنادق التي يملكها في بلده البرتغال تحت تصرف المسؤولين وستكون الفنادق مأوى للمرضى الذين يحتاجون للعزل الصحفي.

وأضافت التقارير الصحيفة أن الدون سيتكفل بجميع مصاريف العاملين في الفنادق طيلة فترة العزل التي سمكثها المصابون بالفيروس.

يذكر ان رونالدو قد غادر إيطاليا باتجاه البرتغال بعدما أعلن نادي يوفنتوس توقف النشاط بسبب تفشي الفيروس في إيطاليا بشكل كبير وتشير بعض الأنباء أن رونالدو وعائلته يعيشون في أحد الجزر الصغيرة التي يملكها صاروخ ماديرا في البرتغال كإجراء احترازي للوقاية من المرض.

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