نادي فالنسيا يسجل 5 إصابات بكورونا

تتزايد أرقام المصابين بفيروس كورونا يوما بعد يوم بشكل مرعب وهذه المرة تم تسجيل مصاب جديد وهو لاعب فريق فالنسيا الإسباني ايزيكيل غاراي.

ونشر اللاعب صورة له على تطبيق انستغرام وعلّق عليها “من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيئ” في إشارة لإصابته بالفيروس الذي غزى العالم بسرعة غير معهودة وشل الحركة الرياضية في أوروبا والعالم أجمع.

بعد إعلان إصابة ايزيكيل غاراي أعلن نادي فالنسيا في بيان له على الموقع الرسمي أنهم قد سجلوا 5 إصابات داخل النادي بفيروس كورونا المستجد وأضافوا أن جميع المصابين الذين كانت تحاليلهم إيجابية هم في بيوتهم الآن يطبقون قوانين العزل الصحي كما أنهم بحالة جيدة.

ولم يكشف نادي فالنسيا في بيانه عن هوية المصابين وهل هم رياضيون أم إداريون داخل النادي.

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