أخبار ليبيا 24 – خاص لم يكشف حتى الآن مصير مواجهة الهلال السعودي والأهلي المصري التي كانت مقررة في السادس والعشرين من مار س الجاري، في إطار مهرجان اعتزال النجم طارق التائب . ومن المتوقع إلغاء اللقاء خاصة بعد تجميد النشاط الرياضي بمصر والسعودية، لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا . وقال مصدر مسؤول […]

