6 مدربين كرة يد ليبيين ينالون الرخصة D في تونس

اجتاز ستة مدربين ليبيين متخصصين في لعبة كرة اليد بنجاح دورة للمدربين في تونس وتمكنوا من الحصول على شهادة الرخصة الدولية (D) في مجال تدريب كرة اليد.

وانتهت الدورة، أمس الأحد، تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة اليد وكانت قد انطلقت يوم التاسع من الشهر نفسه في مدينة نابل التونسية بمشاركة 45 دارساً من دول عربية مختلفة. وألقى محاضرات الدورة المحاضران في الاتحاد الدولي جى بيتى جيرالد والدكتورة نهلة بو زينة.

وكان من المفترض أن يشارك في هذه الدورة 10 مدربين ليبيين ولكن 6 هم من كانوا في الموعد واجتازوها بنجاح وهم :جمعة المجبري وأصيل عبدالهادي وعبدالقادر الطبال وطارق الرعيض ومفتاح عريبي ومحمود الورفلي.

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