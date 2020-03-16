اخبار الرياضة

6 مدربين كرة يد ليبيين ينالون الرخصة D في تونس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتاز ستة مدربين ليبيين متخصصين في لعبة كرة اليد بنجاح دورة للمدربين في تونس وتمكنوا من الحصول على شهادة الرخصة الدولية (D) في مجال تدريب كرة اليد.

وانتهت الدورة، أمس الأحد، تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة اليد وكانت قد انطلقت يوم التاسع من الشهر نفسه في مدينة نابل التونسية بمشاركة 45 دارساً من دول عربية مختلفة. وألقى محاضرات الدورة المحاضران في الاتحاد الدولي جى بيتى جيرالد والدكتورة نهلة بو زينة.

وكان من المفترض أن يشارك في هذه الدورة 10 مدربين ليبيين ولكن 6 هم من كانوا في الموعد واجتازوها بنجاح وهم :جمعة المجبري وأصيل عبدالهادي وعبدالقادر الطبال وطارق الرعيض ومفتاح عريبي ومحمود الورفلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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