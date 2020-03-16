“هيئة الشباب”: إيقاف جميع الأنشطة الرياضية تحسبا لانتشار كورونا

أصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة بيانا قررت فيه إيقاف جميع أنواع النشاط الشبابي والرياضي من تظاهرات ومهرجانات وتجمعات ومسابقات ومباريات تحت أي مسمى وبكافة تنوعها وتبعيتها سواء كان ذلك النشاط رسميا أو حتى وديا، محليا أو خارجيا وغلق جميع الملاعب والساحات والصالات المخصصة لهذه المناشط.

وقد جاء قرار الهيئة هذا استجابة لبيان أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن خطورة فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة كبيرة في أماكن مزاولة النشاطات الرياضية ، نظرا للتجمعات التي تحصل فيها والاحتكاك المباشر بين المزاولين للرياضة.

وعممت الهيئة العامة للشباب والرياضة قرار الإيقاف على جميع الأندية الرياضية ومراكز الشباب العامة والخاصة وإلى جميع الاتحادات الرياضية الليبية للبدء في تنفيذه على أكمل وجه.

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