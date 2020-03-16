اخبار الرياضة

منتخب المحليين يوقف معسكره في تونس بسبب “كورونا”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شل فيروس كورونا حركة الرياضة في العالم لتنطلق موجة من التأجيلات للمباريات والبطولات وهذا ما حدث مع منتخبنا الوطني لكرة القدم، فبعد أن أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الكان بسبب تفشي فيروس كورونا ها هو شان الكاميرون أيضا في طريقه إلى التأجيل في انتظار قرار من الكاف من المتوقع أن يصدر اليوم.

تأجيل الشان أو إلغاؤه يعني أنه لابد لمنتخبنا الوطني من إلغاء معسكره الذي انطلق في تونس منذ العاشر من شهر مارس الجاري، وهذا ما حدث حيث قررت إدارة المنتخب الوطني إيقاف المعسكر والعودة إلى ليبيا ولم تجد طريقا للعودة سوى برا بعد أن أغلقت حكومة الوفاق حركة الطيران ابتداء من اليوم.

وينتظر فرسان المتوسط وصول حافلة لنقلهم إلى طرابلس في ظل توقف حركة النقل البري بالحافلات المجهزة بين ليبيا وتونس منذ فترة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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