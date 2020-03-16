منتخب المحليين يوقف معسكره في تونس بسبب “كورونا”

شل فيروس كورونا حركة الرياضة في العالم لتنطلق موجة من التأجيلات للمباريات والبطولات وهذا ما حدث مع منتخبنا الوطني لكرة القدم، فبعد أن أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الكان بسبب تفشي فيروس كورونا ها هو شان الكاميرون أيضا في طريقه إلى التأجيل في انتظار قرار من الكاف من المتوقع أن يصدر اليوم.

تأجيل الشان أو إلغاؤه يعني أنه لابد لمنتخبنا الوطني من إلغاء معسكره الذي انطلق في تونس منذ العاشر من شهر مارس الجاري، وهذا ما حدث حيث قررت إدارة المنتخب الوطني إيقاف المعسكر والعودة إلى ليبيا ولم تجد طريقا للعودة سوى برا بعد أن أغلقت حكومة الوفاق حركة الطيران ابتداء من اليوم.

وينتظر فرسان المتوسط وصول حافلة لنقلهم إلى طرابلس في ظل توقف حركة النقل البري بالحافلات المجهزة بين ليبيا وتونس منذ فترة.

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