إيقاف تدريبات منتخب السيدات بسبب “كورونا”

أعلنت لجنة كرة القدم النسائية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها قررت إيقاف تدريبات منتخب الفتيات ابتداء من اليوم الاثنين إلى أجل غير مسمى.

وعزت اللجنة النسائية هذا الإيقاف نظرا للتطور الكبير الذي يشهده العالم اتجاه فيروس كورونا وانتشاره بشكل واسع لذلك أعلنت إيقاف التدريبات لأخد الإجراءات الوقائية وحفاظا على سلامة الرياضيات.

وكان المنتخب الوطني للفتيات قد تجمع منذ فترة قصيرة وذلك تحضيرا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا تحت سن تسعة عشر عاما والتي من المفترض أن تقام في جمهورية مصر.

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