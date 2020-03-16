الصبو يصعد مع الاتحاد المنستيري لدور الـ8 في كأس تونس

شارك الدولي الليبي المعتصم الصبو في تأهل فريقه الاتحاد المنستيري إلى الدور ربع النهائي من كأس تونس بعد أن تجاوز النادي الأفريقي بهدف دون رد.

ودخل أبناء المدرب لسعد جردة ملعب مصطفى بن جنات وعيونهم على تحقيق الفوز واقتلاع ورقة الترشح على حساب ناد كبير وهو الأفريقي إلا أن المباراة كانت متكافئة مع أسبقية للاتحاد المنستيري ترجمها فهمي بن رمضان من كرة ثابتة إلى هدف أول جاء في الدقيقة السادسة والخمسين.

لتنتهي المباراة بتقدم رفاق الصبو بهدف نظيف وليضمن الاتحاد المنستيري بالتالي مقعدا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الحبيب بورقيبة.

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