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الصبو يصعد مع الاتحاد المنستيري لدور الـ8 في كأس تونس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك الدولي الليبي المعتصم الصبو في تأهل فريقه الاتحاد المنستيري إلى الدور ربع النهائي من كأس تونس بعد أن تجاوز النادي الأفريقي بهدف دون رد.

ودخل أبناء المدرب لسعد جردة ملعب مصطفى بن جنات وعيونهم على تحقيق الفوز واقتلاع ورقة الترشح على حساب ناد كبير وهو الأفريقي إلا أن المباراة كانت متكافئة مع أسبقية للاتحاد المنستيري ترجمها فهمي بن رمضان من كرة ثابتة إلى هدف أول جاء في الدقيقة السادسة والخمسين.

لتنتهي المباراة بتقدم رفاق الصبو بهدف نظيف وليضمن الاتحاد المنستيري بالتالي مقعدا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الحبيب بورقيبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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