زين الدين زيدان، معجب كثيرا بماني، ويريد جلبه إلى “سانتياغو بيرنابيو” [انترنت]

يستحوذ التعاقد مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي السنغالي ساديو ماني، على اهتمام إدارة نادي ريال مدريد، التي تخطط من الآن لتعزيز صفوف فريقها بلاعبين جدد.

وأوردت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن إدارة الفريق الملكي، حددت ماني هدفا رئيسيا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، معجب كثيرا بماني، ويريد جلبه إلى “سانتياغو بيرنابيو”، مشيرة إلى أن إدارة “الميرينغي”، واثقه من قدرتها على إغراء الدولي السنغالي، بالانتقال إلى مدريد لخوض تحد جديد.

ويرتبط ماني مع ليفربول، بعقد يمتد حتى العام 2023، وتبلغ القيمة السوقية للاعب بحسب موقع “Transfermarkt.de” المختص في تحديد أسعار اللاعبين، نحو 150 مليون يورو.

وسجل ماني البالغ 28 عاما، 14 هدفا وصنع سبعة أهداف أخرى، في 26 مباراة خاضها مع “الريدز” في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما أحرز هدفين وصنع هدفا، في ثماني مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها فريقه من الدور ثمن النهائي على يد أتلتيكو مدريد، بعد خسارته في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-4).

The post ريال مدريد يضع نجم ليفربول هدفا رئيسيا له في الميركاتو الصيفي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا