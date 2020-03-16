اللجنة الأولمبية تُعلّق نشاطاتها حفاظاً على سلامة الرياضيين والموظفين

دعت اللجنة الأولمبية الليبية جميع الاتحادات التابعة لها لتعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين وذلك للحفاظ على سلامة الرياضيين ولضمان وقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت اللجنة الأولمبية بيانا مساء أمس قالت فيه إنها تتابع آخر مستجدات فيروس كورونا وبالرغم أن ليبيا لم تسجل أي حالة إلا أن اللجنة الأولمبية رأت أنه لا بد من أخد الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من خطر هذا الفيروس.

وعليه دعت اللجنة الأولمبية جميع الاتحادات إلى تعليق النشاط وإيقاف جميع المسابقات الرياضية لمدة أسبوعين حفاظا على سلامة الرياضيين والأطقم الفنية والإدارية.

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