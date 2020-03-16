رئيس هيأة الشباب والرياضة يبحث تفعيل نقطة الأمن بالمدينة الرياضية وصيانة مقر قطاع الشباب والرياضة

بنغازي 16 مارس 2020 (وال)- قام رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة في الحكومة الليبية سالم بوزريدة اليوم الإثنين، بجولة لمرافق المدينة الرياضية ببنغازي.

هذا وتهدف زيارة رئيس الهيأة لتفعيل نقطة الأمن بالمدينة الرياضية والبدء في صيانتها، إلى جانب البدء في تسليم الشركة المنفذة لمشروع صيانة مقر قطاع الشباب والرياضة الواقع على ضفة بحيرة تيبستي، ضمن مشاريع استقرار بنغازي تحت إشراف المجلس البلدي بنغازي.

ورافق رئيس الهيأة في جولته المدير العام بالهيأة عبد المجيد سلطان، ومدير إدارة الرياضة بالهيأة عمر السعيطي، ومدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي فرج نجم، ومدير المكتب القانوني بالهيأة صبري العوامي، والمنسق الأمني بالهيأة الرائد خالد الترهوني، ورئيس نقطة الأمن بالمدينة الرياضية ملازم أول حاتم البدري. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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