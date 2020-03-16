إصابة رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم إصابة رئيسه دومنيك بلاك بفيروس كورونا بعدما أظهرت الفحوصات إيجابية إصابته بالوباء المتفشي .

ونشر الاتحاد السويسري بيانا عبر موقعه الرسمي ذكر فيه أن الرئيس بلانك أصيب يفيروس كورونا بعد شعوره بأعراض نزلة برد خفيفة وعقب إجراء الفحوصات اللازمة أثبتت إصابته بفيروس كورونا لكن البيان أشار إلى أن وضعه الحالي جيد للغاية كما سيضطر للعزل ذاتيا .

وانضم بلانك إلى قائمة طويلة من المسؤولين في عالم كرة القدم الذين أصيبوا بالفيروس بعد كل من رئيس أولمبياكوس اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، إضافة إلى رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم سلافيشا كوكيزا، هذا وأعلن اتحاد اللعبة في سويسرا إغلاق المقر لأجل غير مسمى.

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