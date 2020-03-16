غرافينا: إيطاليا ستتقدم بطلب لتأجيل اليورو

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا أنه لا يرى بديلا عن تأجيل بطولة أمم أوروبا ألفين وعشرين والمقررة في يونيو المقبل .

وقال غرافينا إنه باعتبار انتهاء الدوريات المحلية سيكون الأمر الجوهري الأول قبل التفكير في تأجيل اليورو عقب الاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم .

وأضاف غرافينا أنه لا أحد يفكر أنها مشكلة إيطالية فحسب ومن الممكن جدا أن يصل الفيروس إلى كل الدول الأوروبية بأسبوعين بعدما شل الحياة بشكل عام في إيطاليا.

وأعرب رئيس الاتحاد الإيطالي عن اعتقاده بأن اليويفا يجب أن تمنح الأولوية للصحة ويكون جانب المنطق هو المسيطر في تأجيل بطولة أمم أوروبا إلى وقت لاحق تتفق عليه كل الاتحادات الرياضية.

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