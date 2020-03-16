النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين في زيارة نادي الحرية بسلوق

سلوق 16 مارس 2020 (وال)- قام رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين نصر المهدوي والوفد المرافق له بزيارة لبلدية سلوق.

هذا وتأتي زيارة رئيس النقابة عدد من أعضاء النقابة وإعلاميين رياضيين، ضمن إطار التعريف بنادي الحرية ببلدية سلوق.

وتخللت الزيارة؛ تكريم إدارة النادي السادة أعضاء النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، نظير زيارتهم لنادي الحرية، ومعاينتهم للنادي وآخر المستجدات التي تخص أنشطة النادي.

وقال رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين نصر المهدوي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن هذه الزيارة تمت بالتنسيق مع إدارة النادي، وذلك لتسليط الضوء على الأندية المحلية التي تُعاني من التهميش.

وأضاف المهدوي أن نادي الحرية بسلوق، تميز في الألعاب الجماعية والفردية، بجهود إداراته ولاعبيه وجماهيره، مشيدًا في الوقت ذاته بأهل مدينة سلوق، ودعمهم لهذه المؤسسة الرياضية والاجتماعية والثقافية.

من جانبه، أشاد رئيس نادي الحرية بسلوق سعد الفاخري بعمل النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، ودورها في تسليط الضوء على نادي الحرية بمدينة سلوق.

وأضاف الفاخري أن هذه الزيارة؛ تضمنت زيارة ملاعب نادي الحرية التي تمت افتتاحها خلال الأيام الماضية، كما زار أعضاء النقابة صالة ” الكاراتيه”، والتقى خلالها باللاعبين الدوليين، كما استعرض خلال الجولة الخطة الاستثمارية للنادي.

وأشار الفاخري إلى أنه خلال اللقاء تم التطرق إلى الكثير من التحديات التي تُواجه الساحة الرياضية في ليبيا. (وال- سلوق) ع م/ ر ت

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