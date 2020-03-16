كورونا تضرب دوري الـ”NBA”

ذكرت تقارير صحفية أميريكية أن لاعب ديترويت بيستونز كريستيان وود أصبح ثالث لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يصاب بفيروس كورونا.

وأكد فريق بيستونز أن أحد لاعبيه أصيب بفيروس كورونا لكنه لم يكشف عن اسمه إلا أن اللاعب أكد إيجابية الفحوصات التي أجريت له ليخضع للعزل منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بيستونز إنهم يعملون عن كثب مع الطاقم الطبي والولاية إضافة إلى الحكومة المحلية ورابطة دوري السلة للمحترفين لوضع كل المصابين والمقربين منهم في العزل الذاتي وتحت الرعاية الطبية، وكان لاعبا رودي جوبير ودونوفان ميتشيل ثنائي يوتا جاز كانا أول المصابين بفيروس كورونا في الإن بي إيه.

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