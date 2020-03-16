اخبار الرياضة

كورونا تضرب دوري الـ”NBA”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت تقارير صحفية أميريكية أن لاعب ديترويت بيستونز كريستيان وود أصبح ثالث لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يصاب بفيروس كورونا.

وأكد فريق بيستونز أن أحد لاعبيه أصيب بفيروس كورونا لكنه لم يكشف عن اسمه إلا أن اللاعب أكد إيجابية الفحوصات التي أجريت له ليخضع للعزل منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بيستونز إنهم يعملون عن كثب مع الطاقم الطبي والولاية إضافة إلى الحكومة المحلية ورابطة دوري السلة للمحترفين لوضع كل المصابين والمقربين منهم في العزل الذاتي وتحت الرعاية الطبية، وكان لاعبا رودي جوبير ودونوفان ميتشيل ثنائي يوتا جاز كانا أول المصابين بفيروس كورونا في الإن بي إيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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