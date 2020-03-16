فيروس كورونا يشل النشاط الرياضي في البرازيل

أوقف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم كل أنشطة اللعبة بسبب تفشي فيروس كورونا عبر العالم في إجراء احترازي حتى إشعار آخر .

وذكر الاتحاد البرازيلي أنه أوقف دوري الدرجتين الأولى والثانية وكأس البرازيل وكذلك دوري السيدات إضافة إلى بطولات الناشئين حتى وقت لاحق يتم الاتفاق عليه .

كما قرر الاتحاد البرازيلي أن بطولات الولايات سيحدد مصيرها الاتحادات المحلية والهيئات المنظمة لها، ويأتي قرار إيقاف النشاط الرياضي بعد تهديد نادي غريميو بالإضراب إذا لم تتوقف بطولات كرة القدم في البلاد بسبب تفشي وباء كورونا .

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