“إلغاء حجوزات”.. مؤشرات على تأجيل مرتقب لبطولة اليورو

ألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العديد من الحجوزات لغرف في فنادق بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن أحد المدن المستضيفة لبطولة يورو 2020 .

ولفتت تقارير صحفية لرويترز اليوم الثلاثاء إلى أن اليويفا أبلغ فندقا “دي جيه أي باين ومارينيليست” اللذين يستقبلان عادة منتخب الدنمارك قبل تحضيراته لخوض المباريات في كوبنهاجن بإلغاء حجوزات الغرف منذ أكثر من أسبوع.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيبدأ بالفعل العمل مع لجانه لوضع آلية وتوقيت لباقي الروزنامة الكروية في أوروبا بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا في أغلب دول القارة العجوز .

ويعد ملعب بارك بمدينة كوبنهاجن من الملاعب التي تحتضن 3 مباريات بدور المجموعات في يورو 2020 بالإضافة إلى مباراة واحدة في ثمن نهائي البطولة .

ومن المتوقع أن يعلن اليويفا عن قرار تأجيل بطولة أمم أوروبا إلى العام المقبل عقب اجتماعه اليوم مع الاتحادات المحلية في ظل توقف أغلب الدوريات الأوروبية بسبب تفشي وباء كورونا.

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