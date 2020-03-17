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فيرنانديز أفضل لاعب في البريمرليغ بفبراير

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير الماضي بالبريمرليغ في الجائزة التي تمنحها رابطة الدوري الإنكليزي بشكل شهري .

وحصد فيرنانديز الجائزة بعد تألقه ولفته الأنظار مع الشياطين الحمر خلال الشهر الماضي رغم انضمامه إلى الفريق خلال شهر ديسمبر الماضي في آخر أيام الانتقالات الشتوية، حيث تفوق على حارس وولفرهامبتون روي باتريسيو بفارق نسبة كبيرة .

وساهم لاعب الوسط البرتغالي مع فريقه في خمسة أهداف حتى الآن بتسجيله ثنائية وصناعة ثلاثة أهداف في بداية مثالية وضعت مانشستر يونايتد بالقرب من المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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