اخبار الرياضة

خسيوس ينضم لقائمة المصابين بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف فلامينغو البرازيلي تعرض مدربه البرتغالي خورخي خيسوس للإصابة بفيروس كورونا المستجد عقب التحاليل الطبية التي أجراها الاثنين في البرازيل.

وأشار النادي البرازيلي خلال بيان نشره على موقعه إلى أنه أجرى تحليل فيروس كورونا لجميع اللاعبين والطاقم الفني والطبي إضافة إلى كل الموظفين والعاملين به إلا أن النتيجة كانت إيجابية مع المدرب خيسوس.

وخلال البيان شدد فلامينغو على أن المدرب البرتغالي دخل في الحجر الصحي ويلقى رعاية طبية خاصة مشيرا إلى أن حالته تعد مستقرة جدا، وأوضح فلامينغو بأنه ملتزم بحملة التوعية ضد وباء كورونا المنتشر عالميا واتباع إرشادات وزارة الصحة كما أكد أنه أغلق أماكن تدريباته لمدة أسبوع على الأقل، وكانت البرازيل قد علقت النشاط الرياضي إلى أجل غير مسمى كقرار احترازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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