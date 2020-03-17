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شتيغن على أعتاب التجديد مع برشلونة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقترب برشلونة من تجديد عقد حارسه الألماني أندريه تير شتيغن حتى 2024 بعدما عرض عليه التمديد لموسمين إضافيين.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن برشلونة يعمل على إيجاد صيغة نهائية لضمان تمديد عقد حارس مرماه والذي ينتهي في يونيو 2022.

ووفقاً للتقارير الصحفية فإن إدارة البلوغرانا عرضت بالفعل على شتيغن راتبا سنويا يصل إلى أكثر من 6 ملايين يورو لتجديد عقده حتى صيف 2024 إلا أن الحارس الألماني يدرس العرض ولم يمنح إدارة برشلونة أي رد حتى اللحظة.

ويعد الحارس صاحب السبعة والعشرين عاما من أهم ركائز برشلونة منذ انضمامه صيف 2014 قادما من بروسيا مونشنغلادباخ مقابل قرابة 12 مليون يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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