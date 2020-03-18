اخبار الرياضة

ختام بطولة بادر للشطرنج

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت في سبها منافسات أولى نسخ بطولة بادر التنشيطية للشطرنج والتي اعتمد في قواعدها على نظام خروج المغلوب.

وكانت البطولة قد انطلقت يوم السبت من هذا الأسبوع وامتدت لثلاثة أيام داخل المسرح البلدي في سبها، وشارك فيها عشرات اللاعبين الهواة والمنتمين إلى مختلف أندية الجنوب في فئة الكبار والفئات العمرية. وانتهت البطولة بتتويج كل من محمد إدريس ضو من نادي الجزيرة بكأس الترتيب الأول في فئة الكبار، وتتويج صابر جابر العجمي من نادي الإخاء هون بكأس الترتيب الأول في الفئات العمرية، وتتويج صلاح إحميد ساسي بكأس الترتيب الأول في فئة الهواة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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