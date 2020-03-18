ختام بطولة بادر للشطرنج

اختتمت في سبها منافسات أولى نسخ بطولة بادر التنشيطية للشطرنج والتي اعتمد في قواعدها على نظام خروج المغلوب.

وكانت البطولة قد انطلقت يوم السبت من هذا الأسبوع وامتدت لثلاثة أيام داخل المسرح البلدي في سبها، وشارك فيها عشرات اللاعبين الهواة والمنتمين إلى مختلف أندية الجنوب في فئة الكبار والفئات العمرية. وانتهت البطولة بتتويج كل من محمد إدريس ضو من نادي الجزيرة بكأس الترتيب الأول في فئة الكبار، وتتويج صابر جابر العجمي من نادي الإخاء هون بكأس الترتيب الأول في الفئات العمرية، وتتويج صلاح إحميد ساسي بكأس الترتيب الأول في فئة الهواة.

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