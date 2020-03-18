فيروس كورونا يؤجل أمم أفريقيا للمحليين

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقرر إقامتها على ملاعب الكاميرون في أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا .

وكشف الكاف خلال اجتماعه أمس الثلاثاء أنه ونظرا للظروف الصعبة التي تعيشها بعض الدول الأفريقية والعالم بانتشار هذا الوباء تقرر تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين حتى إشعار آخر وذلك نظرا لصعوبة التنقل بين دول القارة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدول بشأن الطيران واتباع نصائح وإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة في الرابع من أبريل المقبل بمشاركة ستة عشر منتخبا أفريقيا بما فيهم المنتخب الوطني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية