اخبار الرياضة

فيروس كورونا يؤجل أمم أفريقيا للمحليين

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقرر إقامتها على ملاعب الكاميرون في أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا .

وكشف الكاف خلال اجتماعه أمس الثلاثاء أنه ونظرا للظروف الصعبة التي تعيشها بعض الدول الأفريقية والعالم بانتشار هذا الوباء تقرر تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين حتى إشعار آخر وذلك نظرا لصعوبة التنقل بين دول القارة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدول بشأن الطيران واتباع نصائح وإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة في الرابع من أبريل المقبل بمشاركة ستة عشر منتخبا أفريقيا بما فيهم المنتخب الوطني

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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