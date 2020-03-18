اخبار الرياضة

كورونا يضرب بيت السيدة العجوز

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي يوفنتوس إصابة جديدة في صفوفه بفيروس كورونا والذي اجتاح العالم والوسط الرياضي بصورة كبيرة .

وذكر البيانكونيري عبر موقعه أنه وعقب الاختبارات التي أجراها لكل اللاعبين الموجودين في تورينو تبينت إيجابية الفحص الخاص بلاعب وسطه الفرنسي بليز ماتويدي ليؤكد إصابته بفيروس كورونا المستجد مما يتطلب وجوده في الحجر الصحي لمدة أسبوعين .

وكان نادي السيدة العجوز قد كشف الأيام الماضية إصابة مدافعه دانييلي روغاني بفيروس كورونا ليضع النادي ما يزيد على مائة شخص في العزل الذاتي كإجراء احترازي من أجل عدم تفشي الفيروس الخطير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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