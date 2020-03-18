هيرتا برلين يسجل أول إصابة بكورونا

أعلن نادي هيرتا برلين تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد دون ذكر اسم اللاعب بناء على تعليمات إدارة النادي .

وأوضح نادي العاصمة الألمانية على حسابه في تويتر أنه ولسوء الحظ أظهر أحد لاعبي الفريق الأول نتائج إيجابية لفحوصاته بفيروس كورونا، وأضاف البيان أن جميع اللاعبين والمدربين وموظفي النادي سيخضعون إلى العزل الموصى به لمدة أسبوعين .

وكانت أول حالة إصابة في الدوري الألماني قد أعلن عنها نادي بادربون وهي إصابة لوكا كيليان صاحب العشرين عاما بفيروس كورونا قبل أن يؤكد نادي هانوفر إصابة اثنين من لاعبيه

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