اليويفا يحدد قرارات جديدة لاستكمال الموسم بعد تأجيل اليورو

تقرير 218

جاء الإعلان المُنتظَر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وخلال اجتماعهِ غير العادي يعلن تأجيلَ بطولة أمم أوروبا حتى صيف 2021 لإفساح المجال أمام الدوريات لاستكمالها بعد التوقف القسري الذي طالها بسبب انتشار وباء كورونا بشكل كبير في أوروبا.

وكان اليورو الذي سيتنافس فيه 24 منتخباً مقرراً إقامته في 12 دولة في كرنفال يقام للمرة الأولى للاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد الأوروبي الستين، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهيه سفن اليويفا وكل متابعي كرة القدم الذين انتظروا هذه التظاهرة الكبرى الصيف المقبل، لكن ما جاء من تأجيلات للدوريات وتعليق للمنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد جعل كل مسؤولي الرياضة الأوروبية يحاولون الخروج من الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة وتأجيل ما يمكن لقادم المواعيد.

ووقع اليويفا وخلال اجتماعه مع رابطتي الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية على قرارات مشتركة حول خطة الطوارئ المتعلقة بالموسم الجاري خاصة بعد التوقف الذي شمل جميع الدوريات الكبرى بسبب تفشي وباء كورونا، الاتفاق جاء على الالتزام باستكمال جميع مسابقات الأندية المحلية وكذلك الأوروبية حتى الثلاثين من يونيو الجاري على أقصى تقدير في حال تحسن الوضع الحالي بما فيه الكفاية.

وأفضى الاجتماع كذلك إلى أن تحديد السابع والعشرين من يونيو سيكون موعداً لنهائي أبطال أوروبا في إسطنبول فيما ستجرى المباراة النهائية من الدوري الأوروبي في الرابع والعشرين من الشهر ذاته في غدانسك البولندية.

ووضع اليويفا سيناريوهات من أجل وضع الخطط البديلة للموسم الذي فاجأ الجميع بتوقفه احترازياً، فهل سيستكمل الموسم بالشكل الصحيح أم أن شكل الكرة الأوروبية تشوه بسبب فيروس كورونا؟

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