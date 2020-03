تأجيل كأس الاتحاد الآسيوي 2020

إجراء وقائي من أجل ضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والفرق والحكام والجماهير [انترنت]

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تأجيل جميع مباريات مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2020 حتى إشعار آخر، نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي: “الاتحاد سيراقب الموقف، قبل اتخاذ قرار حول استئناف مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2020”.

وأضاف: “تم اتخاذ هذا القرار بعد التنسيق مع الأندية المشاركة، والاتحادات الوطنية الأعضاء، وهو إجراء وقائي من أجل ضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والفرق والحكام والجماهير، وكذلك لضمان نزاهة البطولة”.

وجاء ذلك بعد فرض المزيد من الإجراءات الوقائية وقيود السفر، التي اعتمدتها الكثير من الحكومات، نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار الجديد ليشمل جميع مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، المزمعة خلال مارس الجاري وأبريل المقبل، في المناطق الخمس بالقارة.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

