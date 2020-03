وزير الرياضة في ورطة محمد صلاح لم يتبرع لمرضي كورونا

تبرع محمد صلاح بمبلغ 20 مليون جنيه لمصابي فيروس كورونا [انترنت]

وضع النجم المصري محمد صلاح وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز في ورطة بعد أن نشر الأخير معلومات مغلوطة عن تبرع صلاح بـ20 مليون جنيه لمصر.

وجاء رد فعل وزير الرياضة السابق بعد نفي أسرة محمد صلاح قيامه بالتبرع خلال الفترة الماضية وعدم تطرقه لهذا الأمر.

ونفى عبد العزيز البمبي خال محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي، في تصريحات اليوم ما تردد عن تبرع محمد صلاح بمبلغ 20 مليون جنيه لمصابي فيروس كورونا، مؤكدا أن اللاعب لم يتطرق لهذا الأمر مع أسرته خلال اتصالاته الهاتفية معهم والتي لم تنقطع منذ توقف الدوري الإنجليزي.

وقال البمي إن صلاح لن يبخل على بلده بأي مجهود مادي أو معنوي لمحاربة فيروس كورونا، ولكنه لم يتبرع بأي شيء

