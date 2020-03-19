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بسبب كورونا.. التربي والزوي والعباسي يعودون إلى ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد الثلاثي الليبي المحترف في الدوري الأردني الى ليبيا إثر توقف منافسات الدوري رسميا بعد أن أعلن الأردن حالة طوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وكان عبدالعاطي العباسي لاعب فريق نادي الجزيرة أول المغادرين ليلتحق به الثنائي أكرم الزوي لاعب نادي الفيصلي وأحمد التربي لاعب نادي السلط.

وعلمت 218 أن أندية اللاعبين منحتهم راحة إلى ما بعد شهر رمضان وهو الوقت المفترض أن يتم فيه استئناف الدوري الذي انطلق في أول شهر مارس حيث لعبت جولة واحدة منه فقط قبل أن يتم تعليقه كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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