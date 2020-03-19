بسبب كورونا.. التربي والزوي والعباسي يعودون إلى ليبيا

عاد الثلاثي الليبي المحترف في الدوري الأردني الى ليبيا إثر توقف منافسات الدوري رسميا بعد أن أعلن الأردن حالة طوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وكان عبدالعاطي العباسي لاعب فريق نادي الجزيرة أول المغادرين ليلتحق به الثنائي أكرم الزوي لاعب نادي الفيصلي وأحمد التربي لاعب نادي السلط.

وعلمت 218 أن أندية اللاعبين منحتهم راحة إلى ما بعد شهر رمضان وهو الوقت المفترض أن يتم فيه استئناف الدوري الذي انطلق في أول شهر مارس حيث لعبت جولة واحدة منه فقط قبل أن يتم تعليقه كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

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