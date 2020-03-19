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بعد توقفها بسبب كورونا.. مرسيليا يعلن موعد استئناف تدريباته

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باتت الأندية حول العالم تفكر جديا في استئناف تدريباتها بعد التوقف للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن نادي مرسيليا الفرنسي في بيان رسمي له أنه سيستأنف تدريباته اليومية يوم الثاني من شهر أبريل المقبل وأشار من خلال البيان أنه من الممكن تغيير الموعد حسب آخر المستجدات التي تشهدها البلاد بعد تفشي الفيروس.

وأضاف نادي مرسيليا بأنه سيتم وضع برنامج تدريبي لكل لاعب خلال هذه الفترة وسيكون تحت إشراف مباشر من الجهازين الفني والطبي للنادي وسيتم تزويد كل لاعب بالمعلومات اللازمة والمساعدة إن لزم الأمر.

ويسعى مرسيليا لأن يكون فريقه جاهزا للمنافسة في حال عودة النشاط من جديد خاصة أنه يحتل المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان ويسعى للتأهل لدوري الأبطال العام المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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