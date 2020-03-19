تأجيل دورة لإداريي ومشرفي كرة اليد بسبب “كورونا”

أصدر اتحاد المنطقة الأولى لكرة اليد قرارا أعلن فيه تأجيل دورة للإداريين والمشرفين عن الأندية التابعة له إلى موعد لم يتم تحديده بعد.

و كان من المفترض أن يتلقى الإداريين والمشرفين محاضرات هذه الدورة بواقع أربع ساعات ونصف في الفترة الصباحية يومي الأول والعشرين، والثاني والعشرين من شهر مارس الجاري داخل مقر الاتحادات الرياضية العامة في طرابلس.

وجاء قرار إلغاء الدورة بعد تعليق النشاط الرياضي في كل الاتحادات من قبل هيئة الشباب والرياضة كإجراء احترازي تم اتخاذه في سبيل الوقاية من فيروس كورونا المتفشي في عدد من دول العالم.

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