نادي الشروق من الزنتان يُتوّج ببطولة الجبل الأولى

تقرير 218

حطت كرة القدم في الجبل رحالها بعد شهر كامل من المنافسات الرياضية بين 10 أندية وانتهت هذه المنافسات بالتقاء قطبي الكرة بالزنتان الشروق والوحدة وجهاً لوجه في مباراة نهائي البطولة الأولى لأندية الجبل التي نظمتها لجنة العمل التطوعي بالزنتان وشاركت فيها أندية الشروق والوحدة والنصر من الزنتان والنضال من الظاهر والصقور من الخلايفة والازدهار من القلعة والنضال من القريات والجبل من الأصابعة والاعتصام من الرياينة والتحدي من الحرابة.

وعلى أرضية الملعب الرئيسي بالزنتان التقى نادي الشروق ونادي الوحدة في المباراة النهائية وسط جمهور الفريقين وبحضور ممثلي أندية الجبل التي شاركت في البطولة، مباراة لم تخل من الالتحام البدني مع سيطرة نسبية للشروق ومجاراة الوحدة من حين لآخر ومحاولة الدخول لأجواء المبارة.

وقاد الحكم طارق البكوش المباراة التي توقفت لفترة لوجود أعداد كبيرة من النحل داخل الملعب مما اضطر الحكم لإيقاف المباراة لمدة خمس عشرة دقيقة ثم استؤنفت وسط تشجيع كبير من جماهير الفريقين.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها احتسبت ركلة جزاء لصالح الشروق سجل منها لاعبه حسام الهمالي، هدف المباراة الوحيد لتنتهي به المباراة، تلا ذلك حفل كُرّمت من خلاله الفرق المشاركة وعددها 10 أندية من مختلف مدن الجبل ووُزّعت الميداليات والدروع ليُسلَّم كأس البطولة لنادي الشروق الذي فاز حارسه عبدالرحيم الأزهري بأفضل حارس في البطولة ولاعبه أيوب محمد بهدافها.

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