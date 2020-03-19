اخبار الرياضة

اللجنة الأولمبية تتبني تدابير وقاية للرياضيين الليبيين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية برئاسة جمال الزروق اجتماعًا ضم رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي محمد راشد ومدير مكتب الإعلام محمود الغرابلي والنائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية علي صابر وعبدالحميد لياس أمين عام الاتحاد الليبي للطب الرياضي.

وناقش المجتمعون سبل تبني إجراءات وخطوات توعوية تثقيفية لوقاية الرياضيين الليبيين من عدوى فيروس كورونا.

وأكدو خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة استعدادات الرياضيين الذين تنتظرهم استحقاقات دولية على أن تكون هذه الاستعدادات في ظروف صحية مناسبة تتضمن إجراءات الوقاية.

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اخبار ليبيا 24

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  • كلهم كلاب نوادي ـ يبكوا زي النثايات الحوامل على خاطر كورة وثورة منصورة ودوة فارغة -تحسابوا الرياضة كانت كيف زمان يبيعوا ويشروا فيهم كل واحد بسومه ـ إلي مش مزور تاجر حبوب والي مش تاجر حبوب زير نساء ـوغيره ـ إدعوهم لأبائهم وأمهاتهم .

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